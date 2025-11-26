Ne Arda Ne Kenan... Dünya Devleri Milli Yıldızın Peşine Düştü

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik için Premier Lig devleri harekete geçti. Manchester City’den Liverpool’a kadar beş kulübün milli futbolcuyla temas kurduğu belirtiliyor.

Roma’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zeki Çelik, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İtalya’da Gasperini döneminde takımın önemli parçalarından biri olan milli futbolcu için kulübün "Bırakmayız" tavrına rağmen, gelen yoğun ilgi dengeleri değiştirdi.

SIRAYLA TEMASA GEÇTİLER

İngiliz basınında TeamTalk’ın haberine göre 28 yaşındaki sağ bek ile Premier Lig’in devleri sırayla temasa geçti. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Chelsea’nin Zeki Çelik hakkında bilgi topladığı, yapılan görüşmelerin yaz dönemindeki olası pazarlıklar için hazırlık niteliği taşıdığı kaydedildi.

6 milyon euro piyasa değeri bulunan deneyimli futbolcu bu sezon Roma formasıyla 15 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: NTV Spor

