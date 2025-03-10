TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken, yabancı hakem konusu gündemden düşmüyor.

DERBİYİ YABANCI HAKEM YÖNETMİŞTİ

Ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Bu kararın ardından Beşiktaş Kulübü de kendi Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu.

HACIOSMANOĞLU SON KARARI VERDİ

Spor camiasındaki yabancı haber tartışmaları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yabancı hakem taleplerine üstü kapalı yanıt veren Hacıosmanoğlu, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz” dedi.

'BU HAKEMLERE GÜVENİYORUZ'

Hakem Yasin Kol'un performansını beğendiğini ifade eden TFF Başkanı, “Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Biz de bu hakemlere güveniyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi