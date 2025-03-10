TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanmasının ardından birçok kulübün yabancı hakem isteğiyle ilgili açıklamalara son noktayı koydu. Hacıosmanoğlu,“Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz" dedi.

Son Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken, yabancı hakem konusu gündemden düşmüyor.

DERBİYİ YABANCI HAKEM YÖNETMİŞTİ

Ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Bu kararın ardından Beşiktaş Kulübü de kendi Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu.

HACIOSMANOĞLU SON KARARI VERDİ

Spor camiasındaki yabancı haber tartışmaları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yabancı hakem taleplerine üstü kapalı yanıt veren Hacıosmanoğlu, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz” dedi.

'BU HAKEMLERE GÜVENİYORUZ'

Hakem Yasin Kol'un performansını beğendiğini ifade eden TFF Başkanı, “Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Biz de bu hakemlere güveniyoruz” diye konuştu.

Beşiktaş Galatasaray Derbisi İçin TFF'den Yabancı Hakem İstediBeşiktaş Galatasaray Derbisi İçin TFF'den Yabancı Hakem İstediSpor
Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev DerbiKuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev DerbiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar
Türk Sporuna Doping Darbesi: 12 Sporcuya Men Cezası Türk Sporuna Doping Darbesi! 12 Sporcuya Men Cezası
İngiliz Gazeteci Canlı Yayına Fenerbahçe Tişörtüyle Çıktı: O Anlar Gündem Oldu İngiliz Gazeteci Canlı Yayına Fenerbahçe Tişörtüyle Çıktı
Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var