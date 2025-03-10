İngiliz Gazeteci Canlı Yayına Fenerbahçe Tişörtüyle Çıktı: O Anlar Gündem Oldu

Fenerbahçe teknik direktörünün "We are clean" (Biz temiziz) sözleri Fenerium tarafından tişörte basılırken, İngiliz gazeteci canlı yayına bu tişörtle çıktı. İngiliz gazeteci konuya ilişkin açıklamasında, "Fenerbahçe dükkanından çıkmış gibiyim. 'Biz temiziz' Bu adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle" ifadelerini kullandı.

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İngiliz Gazeteci Canlı Yayına Fenerbahçe Tişörtüyle Çıktı: O Anlar Gündem Oldu

Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından ‘Maymun gibi zıpladılar’ sözleri ırkçılık olduğu iddiasıyla tepki çeken Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho’nun "We are clean" (Biz temiziz) sözleri İngiltere’de de gündem oldu.

İngiltere merkezli Sky Sports’ta canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Gazeteci Gary Cotterill, canlı yayına Mourinho’nun sözlerinin yer aldığı tişörtle çıktı.

İngiliz Gazeteci Canlı Yayına Fenerbahçe Tişörtüyle Çıktı: O Anlar Gündem Oldu - Resim : 1

Canlı yayında tişörtü nasıl aldığını ve Süper Lig’e dair düşüncelerini paylaşan İngiliz gazeteci, Mourinho ile uçaktan indikten sonra ring otobüsünde karşılaştığını anlatan Cotterill, "Bana bu tişörtü hediye etti. Fenerbahçe dükkanından çıkmış gibiyim. 'Biz temiziz' Bu adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle. Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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