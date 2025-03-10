Türk Sporuna Doping Darbesi: 12 Sporcuya Men Cezası

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), halter, boks ve güreş branşlarında mücadele eden birçok Türk sporcunun doping testlerinde başarısız olduğunu açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda doping tespit edilen toplam 12 sporcuya çeşitli men cezaları verildi.

Doping cezası alan isimler şöyle:

Halter:

Fatih Baydar - 2 yıl

Doğan Dönen - 2 yıl

Gökhan Kılıç - 2 yıl

Bünyamin Sezer - 2 yıl

Hatice Yılmaz - 2 yıl

Pelinsu Bayav - 3 yıl

Batuhan Yüksel - (Soruşturma devam ediyor)

Güreş:

Rıza Kayaalp - 4 yıl

Yakup Gör - 2 yıl

Boks:

Şennur Demir - 2 yıl

Kerem Özmen - 2 yıl

Tuğrul Han Erdemir - (Soruşturma devam ediyor)

YASAK GELEBİLİR!

Bu skandalın ardından, özellikle halter branşındaki yaygın doping vakaları nedeniyle Türk sporcuların Avrupa Şampiyonası’na katılımının yasaklanabileceği ifade ediliyor. Eğer bu karar resmiyet kazanırsa, Türkiye, uluslararası arenada büyük bir prestij kaybı yaşayabilir.

Doping skandallarının ardından gözler, ilgili federasyonların ve sporcuların yapacağı açıklamalara çevrildi.

Kaynak: DHA