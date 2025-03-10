Türk Sporuna Doping Darbesi: 12 Sporcuya Men Cezası

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 12 Türk sporcuda doping tespit edildiğini duyurdu. 12 sporcuya men cezası verildi. Öte yandan halterde Türk sporculara Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği de ifade edildi.

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Türk Sporuna Doping Darbesi: 12 Sporcuya Men Cezası

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), halter, boks ve güreş branşlarında mücadele eden birçok Türk sporcunun doping testlerinde başarısız olduğunu açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda doping tespit edilen toplam 12 sporcuya çeşitli men cezaları verildi.

Doping cezası alan isimler şöyle:

Halter:

Fatih Baydar - 2 yıl
Doğan Dönen - 2 yıl
Gökhan Kılıç - 2 yıl
Bünyamin Sezer - 2 yıl
Hatice Yılmaz - 2 yıl
Pelinsu Bayav - 3 yıl
Batuhan Yüksel - (Soruşturma devam ediyor)

Güreş:

Rıza Kayaalp - 4 yıl
Yakup Gör - 2 yıl

Boks:

Şennur Demir - 2 yıl
Kerem Özmen - 2 yıl
Tuğrul Han Erdemir - (Soruşturma devam ediyor)

Türk Sporuna Doping Darbesi: 12 Sporcuya Men Cezası - Resim : 1

YASAK GELEBİLİR!

Bu skandalın ardından, özellikle halter branşındaki yaygın doping vakaları nedeniyle Türk sporcuların Avrupa Şampiyonası’na katılımının yasaklanabileceği ifade ediliyor. Eğer bu karar resmiyet kazanırsa, Türkiye, uluslararası arenada büyük bir prestij kaybı yaşayabilir.

Doping skandallarının ardından gözler, ilgili federasyonların ve sporcuların yapacağı açıklamalara çevrildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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