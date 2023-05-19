TFF Amedspor'un deplasman yasağını 7 yıl sonra kaldırdı

Amedspor, TFF'nin kendilerine verdiği deplasman yasağının 7 yıl sonra kaldırıldığını açıkladı.

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TFF Amedspor'un deplasman yasağını 7 yıl sonra kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta play-off’lara katılmayı garantileyen Amedspor‘a getirilen deplasman yasağını 7 yıl aradan sonra kaldırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın İzmir’de oynanacak Menemenspor – Amedspor maçına konuk takımın taraftarının alınacağı belirtildi.

Amedspor taraftarı, son 7 yılda takımlarının deplasmanda oynadığı sadece 2 maçı tribünden izleyebildi.

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