TFF Amedspor'un deplasman yasağını 7 yıl sonra kaldırdı
Amedspor, TFF'nin kendilerine verdiği deplasman yasağının 7 yıl sonra kaldırıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta play-off’lara katılmayı garantileyen Amedspor‘a getirilen deplasman yasağını 7 yıl aradan sonra kaldırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın İzmir’de oynanacak Menemenspor – Amedspor maçına konuk takımın taraftarının alınacağı belirtildi.
Amedspor taraftarı, son 7 yılda takımlarının deplasmanda oynadığı sadece 2 maçı tribünden izleyebildi.
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