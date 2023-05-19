Bahçeli'nin danışmanından 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' diyen Fenerbahçe taraftarına: Embesiller

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında "Mecliste Hizbullah istemiyoruz" sloganları atılmasından rahatsız oldu. Çiçek, Fenerbahçe taraftarlarına 'embesiller' diye hakaret etti.

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Bahçeli'nin danışmanından 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' diyen Fenerbahçe taraftarına: Embesiller

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, sarı lacivertli taraftarlar "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganı atarak terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın AKP eliyle meclise girmesini protesto etti. 

MHP'nin yayın organı TÜRKGÜN gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek ise söz konusu sloganı atan Fenerbahçe taraftarlarına 'embesiller' diye hakaret etti.

Tribünler ses verdi: 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz'Tribünler ses verdi: 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz'Spor

Konuya ilişkin Çiçek'in paylaşımı şu şekilde:

"'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' sloganı atan embesiller, niçin 'Mecliste PKK istemiyoruz' demiyor? Hadi HÜDA PAR'ı Hizbullah görüyorsanız 4 vekili var, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 62 vekili var. Kansızlığınız Kandil'in tavrına mı bağlı? Kahrolsun PKK, Kahrolsun Hizbullah!"

Bahçeli'nin danışmanından 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' diyen Fenerbahçe taraftarına: Embesiller - Resim : 2

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