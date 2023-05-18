Altınordu, kulübün haklarını yatırımcıya devredecek

Altınordu Kulübünün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ, haklarını devretmek için yatırımcılarla görüşecek.

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Altınordu, kulübün haklarını yatırımcıya devredecek

Altınordu Kulübünün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin, bu hakları devretmek için yatırımcılarla görüşeceği bildirildi.

Altınordu Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2012’den beri kulübümüzün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ misyon ve vizyonumuza uygun olan yatırımcılarla görüşerek, kulübümüzün futbol haklarını yakın zamanda devredecektir. Bu süreç boyunca tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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