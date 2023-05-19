NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

NBA Batı Konferansı final serisinde Los Angeles Lakers'ı 108-103 yenen Denver Nuggets seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 108-103 yenerek Batı Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti.

NBA konferans finalleri serisinin ikinci maçında Nuggets, Ball Arena'na Lakers'ı ağırladı.

Maçın en skorer oyuncusu Jamal Murray, kaydettiği 37 sayının 23'ünü 4. çeyrekte atarak Nuggets'ı Lakers karşısında geriden gelerek galibiyete taşıdı.

Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı.

Bu maçtaki performansıyla birlikte Jokic, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Lakers'ta iLeBron James ve Austin Reaves 22'şer sayı kaydederken, Rui Hachimura ise 21 sayı attı.

Serinin üçüncü maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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