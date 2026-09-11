Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın Vlahovic İtirazını Reddetti! Sırp Yıldız Erzurumspor FK Karşısında Yok
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı itirazı reddetti. Bir maç men cezası alan Sırp yıldız, bu akşamki Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Sırp futbolcu Dusan Vlahovic’e verilen 1 maçlık men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Böylece PFDK tarafından verilen ceza kesinleşti.
Vlahovic, Fenerbahçe karşılaşmasındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezasına çarptırılmıştı. Beşiktaş yönetimi kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu ancak itirazdan sonuç çıkmadı.
ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK
Son iki karşılaşmada 4 gol atan Vlahovic, cezası nedeniyle bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Erzurumspor FK maçında takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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