Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın Vlahovic İtirazını Reddetti! Sırp Yıldız Erzurumspor FK Karşısında Yok

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Sırp futbolcu Dusan Vlahovic’e verilen 1 maçlık men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Böylece PFDK tarafından verilen ceza kesinleşti.

Vlahovic, Fenerbahçe karşılaşmasındaki hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezasına çarptırılmıştı. Beşiktaş yönetimi kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu ancak itirazdan sonuç çıkmadı.

ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK

Son iki karşılaşmada 4 gol atan Vlahovic, cezası nedeniyle bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Erzurumspor FK maçında takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi