Aziz Yıldırım Takımın Başında Demişti! İsmail Kartal Antrenmana Çıkmadı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından ani bir kararla istifa etmişti. Daha sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından istifası kabul edilmeyen İsmail Kartal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İsmail Kartal Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelmedi ve 12.00'de başlayan idmana çıkmadı.

'OĞUZ ÇETİN VE CİHAN KAMER, İSMAİL KARTAL'IN EVİNE GİTTİ'

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Samandıra'dan ayrılarak İsmail Kartal'ın evine gitti. Kartal'ın telefonları açmadığı ve ikilinin hedefinin İsmail Kartal'ı ikna edip yarın takımın başında idmana çıkarmak olduğu aktarıldı.

İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maç 1-1 devam ederken, tribünlerde yer alan bir kişinin İsmail Kartal'a su şişesi fırlatması, Kartal'ın istifasına yol açtığı başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklandı. Başkan Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı.

'BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA İSTİFA EDİYORUM'

Kartal, istifa açıklamasında "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

'BENİM HABERİM YOKTU'

Yıldırım'ın konuya dair yaptığı açıklamada haberinin olmadığını belirtmiş ve Kartal'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok! Kartal, ben burada olduğum sürece görevinin başında olacak"

Kaynak: Haber Merkezi