İsmail Kartal’a Su Şişesi Atmıştı! Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: “Özür Diliyorum”

Fenerbahçe-Roma maçında Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kaan A., emniyetteki ifadesinde şişeyi hedef gözeterek atmadığını savundu. Yaptığı hareketten pişman olduğunu belirten Kaan A., İsmail Kartal’dan ve kamuoyundan özür diledi.

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İsmail Kartal’a Su Şişesi Atmıştı! Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: “Özür Diliyorum”
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Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Roma futbol müsabakasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında seyirden men tedbiri uygulanan Kaan A., ifadesinde olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek İsmail Kartal'dan özür diledi. Kaan A., su şişesini İsmail Kartal'ı hedef gözeterek atmadığını savundu.

1 YIL İMZA ATMA HÜKÜMLÜLÜĞÜ VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe-Roma futbol müsabakasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kaan A.'nın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılmış, seyirden men tedbiri ile 1 yıl imza atma yükümlülüğü uygulanmıştı.

İsmail Kartal’a Su Şişesi Atmıştı! Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: “Özür Diliyorum” - Resim : 1

'ANIN HEYECANIYLA ELİMDE BULUNAN PET SU ŞİŞESİNİ SAHAYA DOĞRU FIRLATTIM'

Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve uzun yıllardır kombine sahibi olarak maçlara gittiğini belirten Kaan A., 5 yaşındaki oğlunu da karşılaşmalara götürdüğünü ifade etti. Bugüne kadar herhangi bir taşkınlık yapmadığını savunan Kaan A., olay anını, "Dün maç esnasında önce penaltı olduğunu düşündüğümüz bir pozisyonda anın heyecanıyla elimde bulunan pet su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım" sözleriyle anlattı.

İsmail Kartal’a Su Şişesi Atmıştı! Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: “Özür Diliyorum” - Resim : 2

'KARTAL'A YÖNELİK FIRLATMADIM'

Kaan A., şişeyi İsmail Kartal'a yönelik attığı yönündeki iddiaları kabul etmeyerek, "Her ne kadar emniyet evrakında ve kamuoyunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yönelik olarak fırlattığım söylenmiş ise de böyle bir şey kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'İSMAIL KARTAL'DAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Oğluyla birlikte gittiği maçlarda iyi örnek olmaya çalıştığını belirten Kaan A., yaptığı hareketten pişman olduğunu ifade ederek, "Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. Öncelikle İsmail Kartal'dan ve kamuoyunu meşgul ettiğim için sizlerden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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