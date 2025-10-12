Spor Yazarları Bulgaristan Galibiyetini Değerlendirdi: 'Birkaç Yıla Dünya Yıldızı Olacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. A Milli Takım'ın farkla kazandığı maç için spor yazarlarından da dikkat çeken yorumlar geldi. Avrupa devlerinde forma giyen milli oyunculara övgüde bulunan spor yazarları, takımda hala aksayan tarafları da kaleme aldı.

'SAÇMA İDARECİLERDEN KURTULUNCA DAHA İYİ OLDU'

Hürriyet'ten Uğur Meleke karşılaşmayla ilgili, "Dün ilk 11’imizde 7 futbolcunun numarası 1’le 11 arasındaydı. Artık neredeyse hepimiz 8’in Arda, 10’un Hakan, 11’in Kenan olduğunu filan ezberledik... Montella, “Arda’yı-Kenan’ı 2032’ye saklıyoruz” filan diye saçmalayan idarecilerden kurtulunca çok daha iyi yönetmeye başladı milli takımı. İtalyan hocanın her maçta gözü kapalı tahtaya yazdığı genç süperstarlarımız Arda ve Kenan, dün üçer golün içinde vardılar yine. İlk 4 golün üretiminde rol oynayan, derin oyun kurucu rolünde şaheserler yaratan “yerli Pirlo’muz” Hakan Çalhanoğlu’na da gönülden tebrikler" ifadelerini kullandı.

'İSPANYOLLAR KADAR RAHAT DEĞİLİZ'

Sabah yazarı Bülent Timurlenk, milli oyuncuların başarılı kariyerlerini işaret ederek "Elinizde Arda, Hakan, Kenan gibi Avrupa devlerinin değişmez yıldızları varsa komşu Bulgaristan'ı gözünüze kestiriyorsunuz ama böyle rakipler karşısında biz, İspanyollar kadar rahat değiliz. Pas trafiğimiz çok daha yavaş ve kimi zaman da riskli. Arda'nın nefis golüyle öne geçip o talihsiz golü yerken ayağı kayan Zeki'ydi. Kötü kramponlar seçmişler ki kayanlar Zeki ile sınırlı kalmadı. Önce kramponlar sonra tabela değişti. Bulgarların hediye golünden sonra kusursuz bir fırtına izledik. Arda'nın muhteşem pası, Kenan'ın iki golde ayakta alkışlanacak bitiriciliği... Gürcistan sınavı öncesi tabelanın fişini erken çekip Çalhanoğlu ve Arda'yı daha fazla yormadık. Salı günü kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız" diye yazdı.

'PARLAYAN YILDIZ KENAN'

Sabah'tan Ali Gültiken, karşılaşmadaki kilit oyuncunun Kenan Yıldız olduğunu belirterek "Kenan soyadı gibi parlayan bir yıldız olarak sahadaydı ve oyunu Bulgaristan adına erken bitiren futbolcu oldu. Hakan'ın, Arda'nın usta ayaklarına, Orkun'un da aynı seviyede eşlik etmesiyle oyun bizim açımızdan hem keyifli hem de büyük bir güvenle izlenir hale geldi. Bu maçın bize gösterdiği diğer bir şey de futbolda hangi skoru alırsanız alın, bitiş düdüğünden itibaren geçmişte kalmıştır. Milli Takımımız, gördük ki Bulgaristan maçına bir önceki karşılaşmanın tortusunu taşımadı. Bir sonrası için de olması gerektiği gibi iddiasını ortaya koydu. Yetenekler, birlikte hareket ettiğinde içine mücadeleyi ve azmi de kattıklarında sonuç doğal olarak dün akşamki gibi oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'KENAN BİRKAÇ YILA GERÇEK BİR DÜNYA STARI OLACAK'

Fanatik yazarı Serkan Akcan da yazısında bazı eleştirilerde bulunarak "Maça iyi başlayıp, golü de erken bulduk ama golde Arda’yı övemeden kalemizde golü gördük, sonrasında da vasat bir ilk yarı çıkardık. Devre bitimi kendimizi soyunma odasına atar atmaz Montella’nın yapacağı ilk şey futbolcularımızın kramponlarını değiştirmek, ikincisi de ilk yarıda az işleyen kanatlara çözüm bulmaktı. Dönüşte çözümü Kenan Yıldız üretti. Sol kenarda yeteneklerini, hızıyla birleştirip rakibin başını döndürdü ve maçın tüm seyrini değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

Kenan'ın art arda 2 gol daha atarak maçın fişini çektiğini söyleyen Akcan, "Kenan mükemmel bir gelişim süreci yaşıyor. Bayern Münih yöneticileri eminim ki onu beğenmeyip gönderdikleri için bin pişmandırlar. Juventus’ta olduğu gibi Milli Takımımız’da da öylesine büyük oynuyor ki sanırım birkaç yıl içerisinde gerçek bir dünya starına dönüşecek" yorumunu yaptı.

