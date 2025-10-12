Milli Ara Sonrası Tedesco'nun Kaderi Belli Olacak! Fenerbahçe'yi Bekleyen Zorlu Maraton: Ya Devam Ya Da Hazin Son...

Süper Lig'de milli ara verilmiş durumda. Gözler ise Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'ye çevrildi. Milli ara sonrası 22 günde 6 kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde İtalyan teknik direktörün kaderi belli olmuş olacak. Kanarya, 19 Ekim’den, bir sonraki milli aranın başlayacağı 7 Kasım’a kadar olan süreçte 4 Süper Lig, 2 Avrupa Ligi maçı oynayacak. Alınan sonuçlar doğrultusunda Tedesco'ya 'devam' ya da 'ayrıl' mesajı verilecek. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Milli Ara Sonrası Tedesco'nun Kaderi Belli Olacak! Fenerbahçe'yi Bekleyen Zorlu Maraton: Ya Devam Ya Da Hazin Son...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli ara sonrası Fenerbahçe'yi zorlu bir maç trafiği beklemekte. Özellikle teknik direktör Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olurken, Başkan Sadettin Saran'ın milli dönüş sonrası alınacak sonuçlar doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.

Kanarya, 19 Ekim'den, bir sonraki milli aranın verileceği 7 Kasım tarihine kadar olan 22 günlük süreçte 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.

Milli Ara Sonrası Tedesco'nun Kaderi Belli Olacak! Fenerbahçe'yi Bekleyen Zorlu Maraton: Ya Devam Ya Da Hazin Son... - Resim : 1
Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maraton

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN ZORLU MARATON! GÖZLER TEDESCO'DA

Süper Lig'de sırasıyla Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de Stuttgart ve Viktoria Plzen maçlarına çıkacak. Bu periyotta özellikle Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalar Tedesco için büyük önem taşıyor.

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Kanarya'nın bu maç trafiğinden file vermeden çıkması gerekiyor. Gözler ise İtalyan teknik direktör Tedesco'nun uygulayacağı sisteme çevrilmiş durumda.

Milli Ara Sonrası Tedesco'nun Kaderi Belli Olacak! Fenerbahçe'yi Bekleyen Zorlu Maraton: Ya Devam Ya Da Hazin Son... - Resim : 2

MiLLi ARA SONRASI F.BAHÇE’NiN MAÇLARI

  • 19 Ekim - Karagümrük
  • 23 Ekim - Stuttgart
  • 27 Ekim - Gaziantep (D)
  • 2 Kasım - Beşiktaş (D)
  • 6 Kasım - Viktoria Plzen (D)
  • 9 Kasım - Kayserispor
Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen AçıkladıSadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen AçıkladıSpor
Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı AttırıyorOkan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı AttırıyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Süper Lig
Son Güncelleme:
Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devine 2 Yıllık İmzayı Attı
Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar: Fenerbahçe Kulübü Resmen Açıkladı Sadettin Saran'dan Beklenmedik Karar
Kalbinin Sesini Dinleyen Genç Yetenek! Almanya'da Doğan Can Uzun'un Türkiye Serüveni Kalbinin Sesini Dinleyen Genç Yetenek!
Okan Buruk Napoli'nin Kalbini Söküp Alacak! Galatasaray Osimhen'den Sonra 27 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor Napoli'nin 27 Milyon Euroluk Yıldızı İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Katar Açıkladı: Mısır'da Feci Olay! 3 Diplomat Hayatını Kaybetti Feci Olayda 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem AFAD Duyurdu! Muğla'da Deprem
AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur' AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur'
Meteoroloji'den Tüm Yurda Alarm! Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!