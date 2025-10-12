Milli Ara Sonrası Tedesco'nun Kaderi Belli Olacak! Fenerbahçe'yi Bekleyen Zorlu Maraton: Ya Devam Ya Da Hazin Son...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli ara sonrası Fenerbahçe'yi zorlu bir maç trafiği beklemekte. Özellikle teknik direktör Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olurken, Başkan Sadettin Saran'ın milli dönüş sonrası alınacak sonuçlar doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.

Kanarya, 19 Ekim'den, bir sonraki milli aranın verileceği 7 Kasım tarihine kadar olan 22 günlük süreçte 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maraton

Süper Lig'de sırasıyla Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de Stuttgart ve Viktoria Plzen maçlarına çıkacak. Bu periyotta özellikle Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalar Tedesco için büyük önem taşıyor.

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Kanarya'nın bu maç trafiğinden file vermeden çıkması gerekiyor. Gözler ise İtalyan teknik direktör Tedesco'nun uygulayacağı sisteme çevrilmiş durumda.

MiLLi ARA SONRASI F.BAHÇE’NiN MAÇLARI

19 Ekim - Karagümrük

23 Ekim - Stuttgart

27 Ekim - Gaziantep (D)

2 Kasım - Beşiktaş (D)

6 Kasım - Viktoria Plzen (D)

9 Kasım - Kayserispor

Kaynak: Haber Merkezi