Milli Ara Sonrası Tedesco'nun Kaderi Belli Olacak! Fenerbahçe'yi Bekleyen Zorlu Maraton: Ya Devam Ya Da Hazin Son...
Süper Lig'de milli ara verilmiş durumda. Gözler ise Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'ye çevrildi. Milli ara sonrası 22 günde 6 kritik maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde İtalyan teknik direktörün kaderi belli olmuş olacak. Kanarya, 19 Ekim’den, bir sonraki milli aranın başlayacağı 7 Kasım’a kadar olan süreçte 4 Süper Lig, 2 Avrupa Ligi maçı oynayacak. Alınan sonuçlar doğrultusunda Tedesco'ya 'devam' ya da 'ayrıl' mesajı verilecek. İşte detaylar...
Milli ara sonrası Fenerbahçe'yi zorlu bir maç trafiği beklemekte. Özellikle teknik direktör Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olurken, Başkan Sadettin Saran'ın milli dönüş sonrası alınacak sonuçlar doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.
Kanarya, 19 Ekim'den, bir sonraki milli aranın verileceği 7 Kasım tarihine kadar olan 22 günlük süreçte 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.
FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN ZORLU MARATON! GÖZLER TEDESCO'DA
Süper Lig'de sırasıyla Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de Stuttgart ve Viktoria Plzen maçlarına çıkacak. Bu periyotta özellikle Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalar Tedesco için büyük önem taşıyor.
Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Kanarya'nın bu maç trafiğinden file vermeden çıkması gerekiyor. Gözler ise İtalyan teknik direktör Tedesco'nun uygulayacağı sisteme çevrilmiş durumda.
MiLLi ARA SONRASI F.BAHÇE’NiN MAÇLARI
- 19 Ekim - Karagümrük
- 23 Ekim - Stuttgart
- 27 Ekim - Gaziantep (D)
- 2 Kasım - Beşiktaş (D)
- 6 Kasım - Viktoria Plzen (D)
- 9 Kasım - Kayserispor
