Sosyal medyadan İsrail paylaşımı yaptığı için hakkında soruşturma başlatılmıştı: Eden Karzev'in özür dilediği belirtildi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme delen ve ifade vermeye giden İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında konuştu.

Sosyal medyadan İsrail paylaşımı yaptığı için hakkında soruşturma başlatılmıştı: Eden Karzev'in özür dilediği belirtildi

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söyledi.

Göksel Gümüşdağ, Todini İnşaat ile yaptıkları göğüs sponsorluğu imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gümüşdağ, soruşturma başlattıkları Eden Karzev hakkında şöyle konuştu:

"Karzev, bizim oyuncumuz fakat kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş, bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman, kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması açtığımızı ifade etti, ben de talimatını verdim. Karzev'den savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili bir ifade kullanmak istedim, yanlış anlaşıldım, savaşı isteyen biri değilim, barış olsun istiyorum.' demiş ve özür dilemiş, paylaşımı hemen kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin hassasiyeti bu konuda çok fazla, bu kabul edilebilir bir durum değil. Kendisine de bunu ifade ettik. Savunmasını değerlendirip bir karar alacağız. Kendisi dün emniyette ve savcılıkta da ifade verdi. Aynı ifadeleri orada da kullanmış."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabında Aksa Tufanı operasyonunun 100. gününe özel bir paylaşım yapan Karzev, ifade vermeye gitmişti.

Sosyal medyadan İsrail paylaşımı yaptığı için hakkında soruşturma başlatılmıştı: Eden Karzev'in özür dilediği belirtildi - Resim : 1

Antalyaspor'un sahasında Trabzonspor'u ağırladığı maçta attığı golden sonra, Aksa Tufanı'nın 100. gününü belirten ve Davut Yıldızı olan bilekliğini gösterdiği için savcılığa çıkan Sagiv Jehezkel de sınır dışı edilmişti.

'Davut Yıldızlı' bilekliğini gösterdiği için savcı karşına çıkıp serbest kalmıştı: Antalyasporlu Jehezkel'den dönüş kararı'Davut Yıldızlı' bilekliğini gösterdiği için savcı karşına çıkıp serbest kalmıştı: Antalyasporlu Jehezkel'den dönüş kararıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Başakşehir Eden Karzev Süper Lig
Et yerine tüketiliyordu. Şimdi fiyatı eti geçti! Altınla yarışıyor... Et yerine tüketiliyordu. Şimdi fiyatı eti geçti! Altınla yarışıyor...
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefiydi: Serbest kalma maddesi 100 milyon euro! Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefiydi: Serbest kalma maddesi 100 milyon euro!
Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer oldu Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer oldu
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Kayserispor icradan satışa çıkarıldı Kayserispor icradan satışa çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
Gözler emekli maaşı zammında: SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı
Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu
Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti: Olasılığı artıyor! Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti!
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'