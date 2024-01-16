Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hakan Keleş’ten boşalan teknik direktör görevine Fahrudin Omerovic’i getirdi. Deneyimli teknik direktörle yarım sezonluk anlaşma yapan yeşil-beyazlılar, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda imza töreni düzenledi. İmza törenine Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Konyaspor’umuzda uzun yıllar antrenör olarak görev alan Fahrudin Omerovic’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu - Resim : 1

Kaynak: İHA

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