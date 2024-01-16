Ekomonik krizle boğuşan Kayserispor, icradan satışa çıkarıldı. Kulüp FIFA’dan aldığı transfer yasağı cezası da almıştı.

Alacaklıların başvurusu üzerine Kayseri Genel İcra Dairesi'nin harekete geçmesiyle, Kayserispor açık artırmayla 20 Şubat’ta satışa çıkarılacak.

Kayseri Genel İcra Dairesi’nin yaptığı açıklamada, borçtan dolayı tescilli Kayseri spor futbol anonim şirketi markasının icradan satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' ismi için belirlenen muhammen bedel 35 milyon TL oldu. İlan.gov.tr üzerinden 2023/43965 esas sayılı ilanla gerçekleştirilecek olan icra satışı 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41’de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41’de sona erecek. Teklifler online olarak verilecek.

u tarihler arasında satış gerçekleşmezse ikinci satış ihalesi 14 Mart’ta başlayacak ve 21 Mart tarihine kadar tekliflere açık olacak.

Ayrıca Kayserispor Store ismi ile Kayserispor Futbol Okulları isimleri de satışa çıkarılacak. Kayserispor Store ismi için muhammen bedel 4 Milyon TL olarak belirlenirken, Kayserispor Futbol Okulları ismi için ise muhammen bedel 8 milyon TL oldu.