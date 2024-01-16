Roma, Mourinho ile yolları ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Roma, Mourinho ile yolları ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma Kulübü'nden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve ekibiyle yolların ayrıldığı ve yeni teknik ekibin kısa süre içerisinde duyurulacağı bildirildi.

Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme ile Roma'nın teknik direktörü olmuştu.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 29 puan toplayan Roma, 9. sırada bulunuyordu.

Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.

Roma, Mourinho ile yolları ayırdı - Resim : 1

Kaynak: AA

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