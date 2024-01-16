Galatasaray, çeyrek final rövanş maçında sahada!

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçına çıkacak. Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibini konuk edecek olan Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

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Galatasaray, çeyrek final rövanş maçında sahada!

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY, İLK MAÇI 3-0 KAZANMIŞTI

Tur atlayan tarafın yarı finale yükseleceği eşleşmede, sarı-kırmızılı ekip geçen hafta oynanan ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Galatasaray, çeyrek final rövanş maçında sahada! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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