Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı törenle Umut Nayir, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Siltaş Yapı Pendikspor renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA