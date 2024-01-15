'Davut Yıldızlı' bilekliğini gösterdiği için savcı karşına çıkıp serbest kalmıştı: Antalyasporlu Jehezkel'den dönüş kararı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcının 100. gününü belirten ve Davut Yıldızı olan bilekliğini gösterdiği için gözaltına alınmıştı.

Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet’indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel’in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söyledi.

Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Aktarılan bir diğer bilgiye göre İsrailli oyuncunun sınır dışı edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA