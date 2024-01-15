UEFA'dan Halil Umut Meler'e özel davet

Hakem Halil Umut Meler'in, UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağı açıklandı.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e özel davet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Halil Umut Meler'in UEFA Elit Hakemler Semineri'ne katılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA tarafından 16-19 Ocak 2024 tarihlerinde İspanya'nın Sevilla şehrinde düzenlenecek olan UEFA elit hakemleri seminerine davet edilen 24 hakemin içinde elit kategorideki FIFA hakemimiz Halil Umut Meler de yer alacak" ifadeleri yer aldı.

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Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Gözünde çatlak olduğu söylenen Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Meler daha sonra yaptığı açıklamalarda hakemliğe devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: AA

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