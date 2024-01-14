Antalyaspor, İsrailli futbolcuyu 'gol sevinci' nedeniyle kadro dışı bıraktı

Antalyaspor, bugün oynanan Süper Lig'in 20. hafta maçında Trabzonspor'a attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Jehezkel attığı golün ardından kameralara giderek sol bileğindeki sargının üzerindeki "100 days 07.10" ifadelerini gösterdi.

Antalyaspor, Hamas saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'de giriştiği katliamın başlangıç günü olan 7 Ekim'e atıf yapan yazıyı gösteren futbolcuya ceza verildiğini açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

BOZTEPE: MÜSAADE ETMEM

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in davranışını üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettiğini belirtti.

Boztepe, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel'in, Antalya'mızın, Antalyaspor'umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır. Sonunda hangi büyük başarı gelecekse bile bu tür davranışlara benim başkan olduğum süre içinde müsaade etmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi asla tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."