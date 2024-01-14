Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları vardı: Trabzonspor'dan Bakasetas kararı

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Trabzonspor'un Yunan orta sahası Anastasios Bakasetas, kadroya alınmadı.

Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'un kadrosunda yer alamayan Bakasetas için konuşan Bordo-mavili teknik adam Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Futbolun içinde bunlar var. Bazen kriz dönemleri olabilir. Bunun içinde bir gerçek. Her şey bizim için gül bahçesi olmayabilir. Biz daha iyisini nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Rotasyon yapamıyoruz. 3 tane Afrika Kupası'na giden var. Sakatlar var. Bakasetas'ın dizi iki haftadır ağrıyordu. Böyle bir tasarrufa gittik. Antrenman dahil, her şeyini vererek bir oyuncu. İnsanlar, olmayan bir şey üzerinden yorum yapmasınlar."

Kaynak: Gerçek Gündem