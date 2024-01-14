Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Sezonu kapattı

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’in sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hadziahmetovic hakkında açıklama yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA