Yeni transfer Krunic, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic, ilk antrenmanına çıktı. Boşnak oyuncu kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.

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Yeni transfer Krunic, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, çalışmalarına başladı.

Krunic, Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli takım Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, Krunic de kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.

Kaynak: İHA

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