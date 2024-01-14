Yeni transfer Krunic, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı
Sarı lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic, ilk antrenmanına çıktı. Boşnak oyuncu kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, çalışmalarına başladı.
Krunic, Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertli takım Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, Krunic de kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.
Kaynak: İHA
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