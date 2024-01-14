Portekiz ile EURO 2016 zaferini yaşamıştı: Yıldız orta saha adım adım Beşiktaş'a

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Şenol Güneş ile başlayıp ardından Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile devam eden antrenörlük yolculuğundan sonra, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile anlaşmaya varmıştı.

Portekizli teknik adam ile ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Siyah beyazlılar, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Adana Demirspor'dan Jonas Svensson'u kadrosuna katan Santos yönetimindeki Beşiktaş, menajerler tarafından önerilen Renato Sanches için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş Roma forması giyen Renato Sanches için temaslarına başladı.

Portekizli 26 yaşındaki orta saha, kariyerinde 200 maça çıktı ve 15 kez fileleri havalandırdı.

Sanches, Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Gerçek Gündem