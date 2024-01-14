İddia: Ankaragücü Fenerbahçe'nin iki yıldızına kancayı taktı

Trendyol Süper Lig’in lideri Fenerbahçe, ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ile Rade Krunic'i renklerine bağladı.

Sarı lacivertlilerde iki yabancı eklemesi sonrası takımdan başta yabancı oyuncular olmak üzere bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

Daha öncesinde Batshuayi, Ryan Kent ve Miha Zajc ile Fenerbahçe’nin yollarını ayıracağı söylenmişti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, bu sezon lisansı çıkmayan 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique, MKE Ankaragücü’nün radarına girdi.

Ankaragücü çalıştırıcısı Emre Belözoğlu’nun, uzun süren sakatlık problemini atlatan oyuncuyu takımına katmak istediği belirtildi.

Bunun yanında Belözoğlu’nun eski takım arkadaşı ve oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ı da takımına eklemek istediği öğrenildi.

TRANSFER YASAĞI GELMİŞTİ

FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirmiş, bu kulüpler arasında Ankaragücü'ne de yer vermişti.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, transfer yasağı ile ilgili şunları söylemişti:

"Bizden önceki döneme ait bir yargı sürecinde olan dosyaydı. CAS'ta aleyhimize karar çıktı. Bu hafta içerisinde yasak kalkacak, camiamızın tereddütü olmasın. İlgili borç ödenecek ve transfer açılacak. Transfere yönelik hazırlıklar devam ediyor, hocamızın uygun gördüğü isimler takıma katılacak. Kalıcı bir yasak değil. 800 bin avro civarı bir borç var, bu hafta içi çözülecek ve transfer yasağı kalkacak. Başkanımız İsmail Mert Fırat ve Futbol şube sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ile yönetimimiz büyük bir mücadele veriyor. Onların da desteğiyle yasak kalkacak."

Kaynak: Gerçek Gündem