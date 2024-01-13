Beşiktaş, Santos yönetimindeki ilk maçını kazandı
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar yeni hocası Fernando Santos ile çıktığı ilk maçında 3-0'lık net skorla kazanmasını bildi.
Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Yeni teknik direktörü Santos ile ilk maçına çıkan siyah beyazlı ekip, sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Semih Kılıçsoy, 65'inci dakikada Rashica ve 90+2'nci dakikada Gedson kaydetti.
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