Fenerbahçe Milan'lı oyuncuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Milan'lı oyuncuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi. Krunic, kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu tanıtımda, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Haydi şampiyon olalım" sözleriyle taraftara mesaj verdi.

Kariyerine Sutjeska Foca'da başlayan Bosna Hersekli futbolcu, sırasıyla Donji Srem, Hellas Verona, Borac Cacak, Empoli ve Milan takımlarında forma giydi. Krunic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını da 32 kez giyerken 4 gol kaydetti.

Öte yandan Rade Krunic, sarı-lacivertlilerde 33 numaralı formayı giyecek.

Etiketler
Fenerbahçe
Başakşehir üç puanı kaptı Başakşehir üç puanı kaptı
Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı
Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda sürpriz isim! Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda sürpriz isim!
ÇOK OKUNANLAR
En huysuz 5 burç belli oldu: Onlarla başa çıkmak imkansız En huysuz 5 burç belli oldu
'Epstein kurbanı' kadından korkunç sözler: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum 'Epstein kurbanı' kadından korkunç sözler: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
İstekleri her zaman gerçekleşen burçlar belli oldu İstekleri her zaman gerçekleşen burçlar belli oldu
Uzmanı kötü haberi verdi: Emekli maaşlarında neler oluyor? Emekli maaşlarında neler oluyor?
İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın! İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın!