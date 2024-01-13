Fenerbahçe Milan'lı oyuncuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi. Krunic, kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu tanıtımda, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Haydi şampiyon olalım" sözleriyle taraftara mesaj verdi.

Kariyerine Sutjeska Foca'da başlayan Bosna Hersekli futbolcu, sırasıyla Donji Srem, Hellas Verona, Borac Cacak, Empoli ve Milan takımlarında forma giydi. Krunic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını da 32 kez giyerken 4 gol kaydetti.

Öte yandan Rade Krunic, sarı-lacivertlilerde 33 numaralı formayı giyecek.