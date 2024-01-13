Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda sürpriz isim!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep deplasmanına yeni transfer Leonardo Bonucci ile ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Lincoln Henrique de götürüldü.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

- Dominik Livakovic,

- İrfan Can Eğribayat,

- Furkan Akyüz,

- Mert Müldür,

- Leonardo Bonucci,

- Jayden Oosterwolde,

- Ferdi Kadıoğlu,

- Serdar Aziz,

- Lincoln Henrique,

- Fred Rodrigues,

- İsmail Yüksek,

- Bartuğ Elmaz,

- Sebastian Szymanski,

- Mert Hakan Yandaş,

- İrfan Can Kahveci,

- Cengiz Ünder,

- Joshua King,

- Emre Mor,

- Ryan Kent,

- Dusan Tadic,

- Edin Dzeko,

- Michy Batshuayi.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE ARASINDA 10. RANDEVU

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya’nın 23 golüne Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk haftasında Kadıköy’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem