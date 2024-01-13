Başakşehir üç puanı kaptı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-2 yendi.

Akdeniz ekibi 2. dakikada Cordova ile öne geçti. Ev sahibi takım 35'te Deniz Türüç ile skoru dengeledi, 45+1'de Piatek ile öne geçti. Figueiro, 58'de skoru 3-1'e getirdi. Alanyspor 61'de Richard ile farkı 1'e indirdi.

RAMS Başakşehir son 6 maçta 4. galibiyetini aldı ve puanını 26 yaptı. Corendon Alanyaspor ise 8. yenilgisini yaşadı ve 22 puanda kaldı.