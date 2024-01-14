Alperen Şengün'ün etkili performansı Rockets'a yetmedi

Milli yıldız Alperen Şengün takımı Houston Rockets'ın Boston Celtics'e 145-113 yenildiği maçta double-double yaptı.

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Alperen Şengün'ün etkili performansı Rockets'a yetmedi

ABD ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 32 sayı farkla mağlup eden Doğu Konferansı lideri Celtics, bu sezon sahasındaki 19 maçı da kazanarak kulüp rekoru kırdı.

Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 6 ribaund, Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Payton Pritchard 19 sayı, 4 ribaundla galibiyete katkı verdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 10 ribaundla "double double" yaptığı Rockets'ta, Cam Whitemore 22 sayı, 7 ribaund, Dillon Brooks 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 10 ribaundla oynadı.

Kaynak: AA

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NBA Basketbol Alperen Şengün
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