Sivasspor'da yol ayrımı

Sivasspor'da forma giyen Kader Keita, ara transfer döneminde CFR Cluj'e transfer oldu

Son Güncelleme:
Sivasspor'da yol ayrımı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kader Keita'nın transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Geçen sezon Sivasspor'a transfer olan Kader Keita, kırmızı-beyazlı formayla 22 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Sivasspor Süper Lig transfer
Son Güncelleme:
İddia: Ankaragücü Fenerbahçe'nin iki yıldızına kancayı taktı Ankaragücü Fenerbahçe'nin iki yıldızına kancayı taktı
Alperen Şengün'ün etkili performansı Rockets'a yetmedi Alperen Şengün'ün etkili performansı Rockets'a yetmedi
İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar
Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı
Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı
Emekli maaşı zammında hesaplar değişti: Masadaki iki formül ortaya çıktı Emekli maaşı zammında hesaplar değişti
Sarı ve turuncu kod verildi: Meteoroloji'den çok sayıda kente kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den çok sayıda kente kar yağışı uyarısı!
'İmamoğlu bir kez daha kazanırsa': 'Erdoğan'ın iki seçeneği var, 2019'daki talimatına Hayati Yazıcı direnmişti' 'Erdoğan'ın iki seçeneği var, 2019'daki talimatına Hayati Yazıcı direnmişti'