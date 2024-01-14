Panathinaikos Samet Akaydın'ı resmen açıkladı

Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı kiraladığını açıkladı.

Panathinaikos Samet Akaydın'ı resmen açıkladı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçeli stoper Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Panathinaikos forması giyen ilk Türk oyuncu olacağı belirtildi.

Samet Akaydın, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıktı.

Panathinaikos, geçtiğimiz haftalarda eski Galatasaray ve Türkiye A Milli Takımı'nın çalıştırıcısı Fatih Terim'i teknik direktörlük koltuğuna getirmişti.

Kaynak: AA

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