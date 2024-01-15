Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu

Başakşehir, İsrail'in katliamının başlamasının 100'üncü gününde paylaşım yapan Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

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Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu

RAMS Başakşehir, Hamas-İsrail arasında başlayan savaşın 100’üncü gününde paylaşım yapan İsrailli Futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir” denildi.

Karzev, İsrail’in Gazze’deki katliamının başlamasının 100’üncü gününde Avustralya Siyonist Federasyonu'nun İsrail'in Gazze'deki katliamlarını hatırlatan bir paylaşımını Instagram hesabından Story olarak paylaşmıştı.

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