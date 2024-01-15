Geçmişten kaçılmıyor... Tüm partileri terörü desteklemekle suçlayan BBP lideri Destici bu paylaşımlarını apar topar sildi

Cumhur İttifakı partileri dışında kalan partileri terörü desteklemekle suçlayan Mustafa Destici, geçmişte yaptığı paylaşımları apar topar sildi.

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Geçmişten kaçılmıyor... Tüm partileri terörü desteklemekle suçlayan BBP lideri Destici bu paylaşımlarını apar topar sildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 9 askerin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmasının ardından yaptığı paylaşımda CHP, DEM Parti, TİP, İYİ Parti gibi partilerinin logolarının olduğu bir görsel ekleyip, bu partilerin terör örgütünü desteklediklerini öne sürmüştü.

Destici paylaşımında bu partilerle de mücadele edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Geçmişten kaçılmıyor... Tüm partileri terörü desteklemekle suçlayan BBP lideri Destici bu paylaşımlarını apar topar sildi - Resim : 1

PAYLAŞIMLARINI APAR TOPAR SİLDİ

Cumhur İttifakı partileri hariç, neredeyse tüm partileri terörü desteklemekle suçlayan Destici’nin geçmiş paylaşımları canını sıktı. Destici, kendi paylaşımlarını apar topar silmek zorunda kaldı.

Destici’nin geçmiş bir paylaşımında FETÖ’yü destekler nitelikte ifadeleri ortaya çıktı.

Destici, “Net olarak şunu da söyleyeyim, tabii ki ben hizmet hareketini (Gülen cemaati) bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Hele ki silahlı terör örgütü… O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım” diye yazmıştı.

Destici bir paylaşımında ise, Çözüm Süreci’ne ilişkin, “özerkliği kabul edebiliriz” demişti.

Geçmişten kaçılmıyor... Tüm partileri terörü desteklemekle suçlayan BBP lideri Destici bu paylaşımlarını apar topar sildi - Resim : 2

Etiketler
Mustafa Destici BBP - Büyük Birlik Partisi Türkiye İşçi Partisi - TİP CHP İYİ Parti
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