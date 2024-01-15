e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem resmen başladı!

Vatandaşların devlet hizmetlerinden daha kolay ve hızlı bir şekilde yararlanabilmesi için oluşturulan e-Devlet şifre alma işlemlerinde, yeni döneme resmen geçildi. Buna göre, e-Devlet şifre işlemleri Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilir hale getirildi.

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e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem resmen başladı!

e-Devlet şifre alma işlemleri, vatandaşların elektronik devlet altyapısına daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla artık Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilir hale getirildi.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, bürokrasinin azaltılması amacıyla kurulan e-Devlet Kapısı, 22 hizmetle başlayan yolculuğuna bugün 64,5 milyona yakın kayıtlı kullanıcı ve 7 bin 767 entegre elektronik hizmetle devam ediyor.

E-DEVLET ŞİFRE İŞLEMLERİ TÜRKSAT MERKEZLERİNE TAŞINDI

Saniyeler içerisinde 1026 kurumun tüm işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılırken e-Devlet şifre alma işlemleri de Türksat kablo abone merkezlerine taşındı. Böylelikle artık e-Devlet Kapısı'na ulaşmak daha kolay hale getirildi.

e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem resmen başladı! - Resim : 1

E-DEVLET KULLANICILARININ GÖRÜŞLERİ ALINDI

Öte yandan e-Devlet Kapısı web sayfası ve mobil uygulama aracılığıyla 1 milyon kullanıcının görüş ve önerilerinin alındığı "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı yüzde 95,3'e ulaştı.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Ayrıca e-Devlet şifresi PTT'den alınmaya devam da edecek. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

e-Devlet, vatandaşların aşağıdaki hizmetleri elektronik ortamda gerçekleştirmesini sağlar:

- Bilgi edinme: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarından bilgi ve belge edinebilir,

- Başvuru: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarına başvuru yapabilir,

- Ödeme: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarına ödeme yapabilir,

- İzin: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarından izin alabilir,

- Kayıt: Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden devlet kurumlarına kayıt olabilir.

e-Devlet'te sunulan hizmetler arasında,

* Kimlik bilgileri sorgulama,
* Pasaport ve ehliyet başvurusu,
* Vergi ödeme,
* Sosyal yardım başvurusu,
* Sağlık raporu alma,
* Araç muayene randevusu alma,
* Arsa ve ev satışı işlemleri,
* Eğitim başvurusu,
* Askerlik işlemleri gibi birçok hizmet yer almaktadır.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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