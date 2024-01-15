Yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı

Geçtiğimiz haftayı yağışlı geçiren İstanbul'da, barajların doluluk oranlarında da artış yaşandı. Elmalı Barajı yüzde 80'in üstünde doluluk oranına ulaştı.

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Yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı

Mega kentte son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 58.3 oldu.

Geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı.

İstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum ne? Umut veren yükselişİstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum ne? Umut veren yükselişGüncel

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52.9'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03’e yükseldi.

Böylece geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 50.37
Sazlıdere: 40.46
Istarancalar: 47.58
Kazandere: 41.98
Pabuçdere: 26.47
Ömerli: 76.07
Darlık: 72.25
Elmalı: 81.72
Terkos: 48.14
Alibey: 69.26

Kaynak: İHA

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