İstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum ne? Umut veren yükseliş

İstanbul'da kurak geçen yaz ve son baharın ardından yüzde 16,18'e kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışlarla artışa geçti. İSKİ verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 49,88 oldu.