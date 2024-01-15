CHP lideri Özel'den, 'Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday olamadı' iddiasına yanıt: 'Bu büyük haksızlık'

CHP lideri Özgür Özel, Sözcü yazarı Rahmi Öztürk'ün Yılmaz Büyükerşen'in Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediği iddialarına yanıt verdi.

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CHP lideri Özel'den, 'Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday olamadı' iddiasına yanıt: 'Bu büyük haksızlık'

Türkiye’de yerel seçimlere aylar kala partilerin adayları netlik kazanmaya başladı. CHP’de 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen aday gösterilmedi.

Sözcü yazarı Rahmi Öztürk, Büyükerşen’e haksızlık yapıldığını savunarak “CHP böyle bir değeri neden “Anket-manket” numarasıyla harcadı?” ifadelerini kullanmış ve “Yılmaz Büyükerşen CHP Kurultayı’nda Özgür Özel’i değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti. Özgür Özel bunu affedemedi, intikamını böyle aldı, yanlış yaptı!” iddiasını ortaya atmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turan’a yazdığı mesajla yanıt verdi. Özel, söz konusu yazıya çok üzüldüğünü belirtirken; iddianın doğru olmadığını belirtti.

Özel’in Turan’a gönderdiği mesaj ise şöyle:

“Rahmi Bey, ben Özgür Özel. Size sevgimi saygımı da eleştiriye tahammülümü de bilirsiniz. Bugünkü yazınıza çok üzüldüm.

Mersin, Adana, Bursa, Balıkesir, Aydın, Hatay büyükşehir adayları kurultayın en belirgin değişim karşıtı isimleri iken, onların aday gösterildiği yerde Yılmaz Hoca’nın aday olmamasını Kemal Bey’e bağlamanız hangi hakkaniyet çizgisine oturuyor? Hangi Büyükşehir adayımız değişimci?

Yapmayın lütfen, gerçekten sizin bilgeliğiniz, tecrübeniz, meslek tecrübeniz, bu değerlendirmeyi bu şekilde yapmaya müsait değil. Her türlü eleştiri olur ama bu olmaz. Bu büyük haksızlık.”

Etiketler
Yılmaz Büyükerşen CHP İstanbul İl Başkanlığı Yerel Seçim Özgür Özel Adana Mersin
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