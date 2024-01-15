Atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu.

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Atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu

AA'nın haberine göre, Füsun Sokak'ta yer alan atık toplama merkezinden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, atık merkezinin buzdolabında ceset buldu.

Yabancı ve 15 yaşındaki bir erkek çocuğuna ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Ceset, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu Atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu