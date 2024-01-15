Düğünde dehşet! Kendisini reddeden kadını vurdu, intihar etti

İstanbul'da sevdiği kız tarafından reddedilen Ahmet Taşan isimli erkek tabancayla kızı vurduktan sonra kendini öldürdü.

Son Güncelleme:
Düğünde dehşet! Kendisini reddeden kadını vurdu, intihar etti

Sultanbeyli’de sevdiği kız tarafından reddedilen şahıs, tabancayla önce kızı vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti. Olayda şahıslardan Kader T. ağır yaralanırken, kendi kafasına ateş eden Ahmet Taşan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sırlarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre Ahmet Taşan, daha önce ailesiyle birlikte istemeye gittiği Kader T. isimli kızın ailesi tarafından verilmemesi üzerine, iki ailenin katıldığı ortak düğün gecesinde belinden çıkardığı silahla Kader T.’ye ateş etti. Kader T. karnından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Ardından da Ahmet Taşan silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Düğün salonundaki ağır yaralı Kader T. araca koyularak özel bir hastaneye götürüldü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini kafasından vuran Ahmet Taşan’ı da özel bir hastaneye kaldırdı. Kendi kafasına sıkan Ahmet Taşan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı yerde polis ekipleri geniş önlemler alırken, olay ilgili de inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza kesildi "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza kesildi
Avukat Rezan Epözdemir'in Seçil Erzan'a sorduğu Fransa tatili Palandöken çıktı! Avukat Rezan Epözdemir'in Erzan'a sorduğu Fransa tatili Palandöken çıktı!
Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı
Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor
CHP, Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu’nu topladı CHP, Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu’nu topladı
Ayasofya'nın turist kapısına dükkan kepengi Ayasofya'nın turist kapısına dükkan kepengi
ÇOK OKUNANLAR
Düğünde dehşet! Kendisini reddeden kadını vurdu, intihar etti Kendisini reddeden kadını vurdu, intihar etti
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!
"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza kesildi "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza kesildi
Kod adı 'yalı': Silivri'de seks şantajları ve istismar kayıtlarının tutulduğu merkeze ne oldu? Silivri'deki seks şantajları ve istismar kayıtlarının tutulduğu merkeze ne oldu?
Atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu Atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu