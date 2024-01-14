Avukat Rezan Epözdemir'in Seçil Erzan'a sorduğu Fransa tatili Palandöken çıktı!

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan ve Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan ve futbol dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı davada bazı müştekilerin avukatı olan Rezan Epözdemir'in duruşmada Erzan'a sorduğu ve daha sonra canlı yayında gösterdiği bir kayak merkezinde bulunan fotoğraflara Denizbank'tan yanıt geldi.

Seçil Erzan'ın, futbol dünyasından birçok ismin, yüksek getirili bir fon vaadiyle milyonlarca dolarını aldığı tespit edilen davanın ikinci duruşması bu hafta içi görülmüştü. Duruşmanın ardından avukat Eprözdemir'in canlı yayında dile getirdiği iddialara ilişkin açıklama yapan Denizbank, söz konusu fotoğrafların 2021 yılına ait olduğunu belirterek, Epözdemir hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

"MEGEVE DEĞİL PALANDÖKEN"

Denizbank tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

13 Ocak 2024 tarihinde, Avukat Rezan Epözdemir’in bir televizyon kanalına canlı yayın konuğu olarak katılıp, asılsız beyanlar ve saptırılarak verilen bilgilerle Genel Müdürümüz Hakan Ateş’in de adını geçirmek suretiyle, kurum ve yöneticilerimizin itibarına kasıtlı şekilde zarar verme amacı güden açıklamalarda bulunması dolayısıyla aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur:

Kamuoyunun gündeminde yer alan Seçil Erzan davası kapsamında, hem 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen duruşmada hem de 13 Ocak 2024 tarihinde bahse konu televizyon kanalında yapılan canlı yayında Avukat Rezan Epözdemir’in, sanık Seçil Erzan’ın dava dosyasına giren bilirkişi raporundaki Whatsapp yazışmalarına atıfta bulunarak, Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasında 28.01.2023 tarihinde gerçekleştiği belirtilen:

Tanın Yılmaz: “Nerde bu uyuz, yurt dışı mı?”

Seçil Erzan: “Megeve Avusturya’da mı”

Tanın Yılmaz: “Fransa”

Tanın Yılmaz: “Oh vallah yesinler gezsinler”

Tanın Yılmaz: “Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mı?”

Seçil Erzan: “Hacı ben bunları ihya ettim zamanında”

şeklindeki yazışmalarda geçen kişilerin kim olduğu, bahsedilen kişinin DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Seçil Erzan, Tanın Yılmaz’ın eşi olan Merve’nin kız kardeşlerinin Fransa Megeve’ye kayağa gittiklerini ve bunun hakkında konuştuklarını, konuşmada bahsedilen kişinin Hakan Ateş olmadığını belirtmiş: akabinde adı geçen Avukat tarafından içlerinde Genel Müdürümüz Hakan Ateş’in de bulunduğu bir grup kişinin farklı kayak merkezinde çektirdikleri fotoğraf mahkemeye sunularak, söz konusu konuşmada geçen tatilin ve tatil yapanların bu kişiler olduğu iddia edilmiştir.

Gerçek şu ki; canlı yayında ve mahkemede gösterilen fotoğraf, ilgili yazışma tarihinden tam 2 yıl önce, 29 Ocak 2021 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında, Erzurum Palandöken’deki kayak merkezi Sway Hotels önünde çekilmiş aile ve arkadaş grubu fotoğraflarını yayımlayan dergilerden alınmıştır.