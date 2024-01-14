Ayasofya'nın turist kapısına dükkan kepengi

Unesco’nun tavsiyesi üzerine 1500 yıllık Bizans eseri tarihi Ayasofya için düzenlenen ‘ziyaretçi yönetim planı’ uygulaması bugün başladı. Ayasofya Camii’ne yabancı turistlerin girişi için yapılan ziyaret alanı kapısına dükkan kepengi takıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında yabancı turistlerin III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan gişeden 25 euro karşılığında bilet alarak, caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan rampadan giriş yapacaklarını kaydetmişti.

Kısa Dalga'da yer habere göre, yeni düzenleme kapsamında yapılan giriş kapısı sosyal medyada 'tarihi yapının mimarisi ile uyumsuzluğu' nedeniyle tepkilere neden oldu. Birçok kişi üzerinde 'Ayasofya-i Camii Kebir-i Şerifi Ziyaret Alanı-Visitting Area' yazılı giriş kapısının tarihi yapının dokusuna uyumsuzluğuna dikkat çekti. Fotoğraflarda kapının dükkanlarda kullanılan kepenk sistemi ile açılıp kapandığı görüldü.

'GEÇİCİ' SAVUNMASI

Ayasofya'dan yansıyan karelere, 'Ayasofya ve Onarımları' kitabı ile tanınan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker de sosyal medya hesabından yorum yaptı. Prof. Dr. Diker, “Bu kapı geçici bir yapı. Üzerindeki minarenin restorasyonu tamamlanınca kaldırılacak. Galeri katına çıkacak ziyaretçiler minare iskelesi altından geçecekleri için güvenlik tedbiri amacıyla yapıldı” bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İbadet için gelenlerle tarihi yapıyı gezmeye gelen turistleri ayırmak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında yabancı turistler bugünden itibaren camiye 25 euroluk biletle giriş yapmaya başladı.