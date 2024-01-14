9 şehidin ardından MİT'ten Suriye'de operasyon

MİT, 9 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Suriye'de PKK'ye yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu.

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9 şehidin ardından MİT'ten Suriye'de operasyon

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde taciz ve sızma girişiminde 9 askerin hayatını kaybetmesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de bulunan PKK hedeflerine operasyon düzenledi.

MİT'ten operasyona ilişkin yapılan açıklamada "Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedef imha edildi" denildi.

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