9 şehidin ardından MİT'ten Suriye'de operasyon
MİT, 9 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Suriye'de PKK'ye yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde taciz ve sızma girişiminde 9 askerin hayatını kaybetmesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de bulunan PKK hedeflerine operasyon düzenledi.
MİT'ten operasyona ilişkin yapılan açıklamada "Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedef imha edildi" denildi.
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