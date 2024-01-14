İnci Taneleri’nin sazcısı Sincanlı Erkal hakkında şiddet iddiası: İki kadını alıkoydu, kürtaja zorladı

'İnci Taneleri' dizisiyle ünlenen Erkal Sonel'in iki kadını alıkoyduğu, bir kadını kürtaja zorladığı ve çocuğu ile görüşmediği iddia edildi.

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İnci Taneleri’nin sazcısı Sincanlı Erkal hakkında şiddet iddiası: İki kadını alıkoydu, kürtaja zorladı

Kanal D'de yayınlanacak Yılmaz Erdoğan’ın 'İnci Taneleri' dizisinin müziklerini yapan Erkal Sonel'in, pavyonda çalışmak zorunda kalan iki kadını iki gün boyunca bir depoda alıkoyduğu, birini kendisinden olan bebeği doğurmaması için kürtaja zorladığı ve psikolojik baskı yaptığı öne sürüldü.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre, “Gemileri Yakarım” dizi şarkısıyla ünlenen ve 'Sincanlı Erkal' olarak bilinen Sonel, Demet Akalın ve Jess Molho’nun sunduğu "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" adlı programa çıktı ve “İki oğlum var. Onları çok seviyorum” cümlesini kullandı. 2016’da ilişki yaşadığı, pavyonda çalışan Merve’den olan 6,5 yaşındaki üçüncü çocuğu ise programı izledi ve babasının kendisini sevmediğini düşünerek annesine söyledi. Çocuğun annesi de avukatı Ayşe Yıldırım aracılığıyla, karşı tarafla görüştü, ayrıca nafakanın güncellemesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Sonel'in kendi malvarlıklarını eşinin üzerine yaptırdığı ve kendisini sadece “asgari ücret” alan biri olarak gösterdiği öne sürüldü. Merve, "Kendi sesimden daha çok çocuğumun yaşadığı haksızlık duyulsun ve giderilsin istiyorum. Çocuğum çok üzüldü. Çıksın ekranlarda bizim ortak çocuğumuzdan da söz etsin. Çocuğumuz bunu duysun. Ondan benden özür dilesin. Bu yüzden konuşuyorum, konuşacağım artık" ifadelerini kullandı.

Pavyonda çalışan Merve, Erkal Sonel ile 2016’da Ankara’da tanıştığını ve Sonel'in evli olduğunu kendisinden gizlediğini iddia etti. Bu sürede hamile kalan kadın, Sonel ile daha az görüşmeye başladığını ve Sonel'in eşi ve çocuğunun kendisini arayarak küfrettiğini öne sürdü. Erkal'ın kendisini kürtaja zorladığını iddia eden Merve, götürüldüğü doktorun çocuğunu almadığını anlattı.

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Kadına Şiddet
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