Kerim Rota, Gelecek Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, görevinden ayrıldığını açıkladı. Partinin kurucu kadroları arasında yer alan Rota, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Rota, "Gelecek Partisi 2. büyük kongresinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek Partisindeki görevlerimden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Kongrede seçilen tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Dört yıl boyunca desteğini gördüğüm sayın Ahmet Davutoğlu'na ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Partisi Serkan Özcan da bugün partiden istifa ettiğini duyurmuştu.