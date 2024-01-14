CHP'li Özgür Çelik'ten Soylu'ya: Şimdi yan çiziyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İBB'de 550 terörist var" iddiasının 'ifade özgürlüğü' kapsamına girdiğini ileri süren Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: "Halkımız bu zihniyeti tanıyor."

CHP'li Özgür Çelik'ten Soylu'ya: Şimdi yan çiziyor

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 550 terörist var” sözleri sonrası soruşturmaya konu olan dava tutanağına bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

Çelik X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Utanmadan sıkılmadan yalan söyledi, şimdi yan çiziyor. Dönemin (h)iç işleri bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 550 kişinin, çeşitli ‘terör’ örgütleri ile ilişkili olduğunu öne sürmüştü. İBB çalışanı bu iftiraya karşı ‘3 kuruşluk’ tazminat davası açmıştı.

Bakın iftiradan, kumpastan medet umanlar açılan davaya ilişkin savunmasında ne demişler; “Siyaset yapma özgürlüğü ve düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğü kapsamında söyledim.”

İftira siyaset mi? Alenen yalan söylemek, insanları töhmet altında bırakmak düşünce özgürlüğü mü? 2024 Yerel Seçimlerinde yine iftiralara, montaj videolara, sahte broşürlere karşı yarışacağız! Ancak halkımız bu zihniyeti artık tanıyor, kazanacağız"

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