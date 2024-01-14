Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan görevinden ayrıldı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gelecek Partisi’nden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

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Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan görevinden ayrıldı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Gelecek Partisi’nden ayrıldığını, açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, “Yeni dönemde, kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi’ndeki görevlerimden kendi arzumla bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum” sözleriyle duyurdu.

Serkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partisi bugün gerçekleştirdiği kongre ile yeni yönetimini belirledi.

Kongrenin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan tüm arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum.

Yeni dönemde, kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi’ndeki görevlerimden kendi arzumla bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum.

İlk günden bu yana tecrübesi, yakın ilgisi ve içtenliğiyle bana siyaset yapma imkanını veren başta saygıdeğer Genel Başkanım, Hocam Prof. Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm Gelecek Partili yol arkadaşlarıma bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."

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