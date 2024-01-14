Gelecek Partisi 72 il ve ilçede çıkaracağı adayları açıkladı: İstanbul ve Ankara'da büyükşehir adayı yok

gelecek Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimler için 72 il ve ilçede adaylarını açıkladı. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki parti, İstanbul ve Ankara büyükşehirlerinde aday göstermedi.

Gelecek Partisi 72 il ve ilçede çıkaracağı adayları açıkladı: İstanbul ve Ankara'da büyükşehir adayı yok

Gelecek Partisi, yerel seçimler için 72 il ve ilçede çıkardığı adayları açıkladı.

Bugün adaylarını duyuran Gelecek Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmadı.

Gelecek Partisi, 9 askerin şehit olması nedeniyle lansman yapılmadığını bildirdi.

Ankara'da bir ilçede İstanbul'da 6 ilçede aday gösteren Gelecek Partisi'nin adayları şöyle:

Gelecek Partisi 72 il ve ilçede çıkaracağı adayları açıkladı: İstanbul ve Ankara'da büyükşehir adayı yok - Resim : 1

Gelecek Partisi 72 il ve ilçede çıkaracağı adayları açıkladı: İstanbul ve Ankara'da büyükşehir adayı yok - Resim : 2

Gelecek Partisi 72 il ve ilçede çıkaracağı adayları açıkladı: İstanbul ve Ankara'da büyükşehir adayı yok - Resim : 3

Gelecek Partisi 72 il ve ilçede çıkaracağı adayları açıkladı: İstanbul ve Ankara'da büyükşehir adayı yok - Resim : 4

Gelecek Partisi 72 il ve ilçede çıkaracağı adayları açıkladı: İstanbul ve Ankara'da büyükşehir adayı yok - Resim : 5

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